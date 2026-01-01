Разследващи от 23 държави разбиха платформа за измами в "тъмната мрежа", която е предлагала изображения с педофилско съдържание, съобщи днес европейската полицейска агенция Европол, която е идентифицирала 440 потребители, предаде Франс прес.

Полицейската операция "Алис" е била насочена срещу оператора на платформата - 35-годишен мъж, базиран в Китай.

Тази платформа в "тъмната мрежа", наречена "Алис уит Вайлънс Си Пи" ("Alice with Violence CP"), обявяваше, че продава чрез над 373 000 сайта изображения с педофилско съдържание и други "услуги", свързани с киберпрестъпност, като например данни за кредитни карти.

Клиентите са били подмамвани да платят за тези "продукти", но не са получили нищо в замяна.

Европол смята, че заподозреният е спечелил около 345 000 евро от десетки хиляди души, които са се опитали да закупят това незаконно съдържание. До момента полицията е идентифицирала 440 потребители на платформата и разследването продължава, отбелязва АФП.