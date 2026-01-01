Отвореният граничен преход "Рудозем - Ксанти" събра разделени от десетилетия фамилии на Рамазан байрам.

Трафикът от коли, преминаващи по пътя Рудозем – Ксанти, днес е по-интензивен, коментира кметът на Рудозем Недко Кулевски. По думите му в Рудозем и крайграничното село Чепинци на Рамазан байрам могат да се срещнат гости от Гърция, пристигнали да празнуват със свои роднини и приятели. Разделени в продължение на десетилетия фамилии от двете страни на границата днес са заедно на празника, допълни Кулевски.

Автомобилният поток по пътя Рудозем – Ксанти е по-голям от обичайния трафик, каза и кметът на Чепинци Риза Брахимбашев.

Според него положителният ефект от отварянето на границата с Гърция след пускането в действие на пътя Рудозем – Ксанти през януари може да се усети особено в празничния ден. Мнозина от жителите на община Чепинци се отправят към съседните гръцки села, където имат роднини. Родовите връзки са отново възстановени след откриването на пътя, според местни жители. През свещения за мюсюлманите месец Рамазан в джамиите в Чепинци и Рудозем ежедневно пристигат гости от съседните гръцки села, обяснява Недко Кулевски.

Символичното откриване на граничния преход "Рудозем- Ксанти" беше на 20 януари.