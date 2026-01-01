Американската екшън звезда Чък Норис е починал вчера сутринта в болница в щата Хавай, съобщи сайтът за холивудски новини TMZ.

Припомняме, че по-рано днес стана ясно, че 86-годишният актьор е хоспитализиран заради влошеното си здраве.

Семейството на холивудската звезда потвърди скръбната вест с публикация в Instagram.

"С натежали сърца нашето семейство споделя за внезапната кончина на нашия обичан Чък Норис вчера сутринта. Макар че бихме искали да запазим обстоятелствата около кончината му в личен кръг, моля, знайте, че той беше заобиколен от своето семейство и си отиде в мир.

За света той беше майстор на бойните изкуства, актьор и символ на сила. За нас той беше всеотдаен съпруг, любящ баща и дядо, невероятен брат и сърцето на нашето семейство.

Той живя живота си с вяра, цел и непоколебима отдаденост към хората, които обичаше. Чрез своята работа, дисциплина и доброта той вдъхнови милиони по света и остави трайна следа в живота на толкова много хора.

Макар сърцата ни да са разбити, ние сме дълбоко благодарни за живота, който той изживя, и за незабравимите моменти, които споделихме с него. Любовта и подкрепата, които той получаваше от феновете по целия свят, означаваха много за него и нашето семейство е искрено благодарно за това. За него вие не бяхте просто фенове - вие бяхте негови приятели", гласи публикацията.











































































Норис навърши 86 години миналата седмица, като отбеляза повода с видео в социалните мрежи, в което тренира бокс.

„Аз не остарявам. Аз се развивам. Няма нищо по-хубаво от малко физическа активност в слънчев ден, за да се почувстваш млад“, заяви звездата в посланието си към феновете.

Експертът по бойни изкуства, превърнал се в актьор, участва в редица екшън филми, откакто дебютира с кратка поява във филма „The Wrecking Crew“ от 1968 г. с Дийн Мартин.

Четири години по-късно епичната му битка с кунг-фу звездата Брус Лий във филма „Пътят на дракона“ го утвържди като икона както на големия, така и на малкия екран.

Актьорът има пет деца - Майк, Ерик, Дина и близнаците Дакота и Даниели, и повече от 10 внуци.