Троянският манастир ще посрещне частица от мощите на свети Давид Евбейски, съобщават от манастирското братство. Тя ще бъде донесена в старопланинската света обител от Халкидския митрополит Хризостом в 16:30 часа.

На 27 януари (вторник) от 08:00 часа ще бъде отслужена света литургия. Светите мощи ще останат в манастира до 12:00 часа. Братята приканват всички вярващи да се поклонят в посоченото време.

Две православни светини – честната ръка на свети Давид от Евбея и шапка от облачението на мощите на свети Йоан Руски бяха донесени от делегация от Гръцката православна църква на 24 януари в София. Те бяха посрещнати от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил и останаха изложени за поклонение в храма „Св. великомъченица Неделя“ в София до 25 януари.

Свети Давид Евбейски е роден в края на XV век, в с. Гардиница (днес Кипариси) срещу северната част на остров Евбея. От малък посещавал църковните богослужения, имал видение на свети Йоан Кръстител, който го призовал да го последва. На 15-годишна възраст Давид станал послушник в манастири в област Магнезия, около днешния гр. Волос. На остров Евбея се заселил в пещера в планината, недалече от днешния град Лимни. Започнали да идват християни за съвет и духовно наставление. Издигнат бил манастир, където се събрали много монаси. Постоянно епископи и жители от други области на страната молели Давид да ги посети за духовни поучения и наставления. Той се прославил с чудеса още приживе. Починал около средата на XVI век. След смъртта му манастирът станал място за поклонение пред мощите му. Паметта на Давид Евбейски се почита на 1 ноември.