На 23 януари 2026 г., в сутрешните часове, в село Елешница, община Разлог, органите на реда са проверили лек автомобил „Фолксваген Голф“, управляван от 23-годишен неправоспособен водач от същото село.

При проверката е установено, че автомобилът е с поставени регистрационни табели, които не са издадени от съответните органи, съобщиха от Областната диркция на МВР в Благоевград.

По случая е образувано досъдебно производство.