Заради авариен ремонт на топлопровод се въвежда временна организация на движение в района на ул. „Кракра“ (между бул. „Янко Сакъзов“ и ул. „Оборище“), съобщиха от Център за градска мобилност (ЦГМ).

За периода от 27 януари до 1 февруари (вкл.)

Забранява се влизането на автомобили в участъка по ул. „Кракра“

Променят се маршрутите на част от градския транспорт

Тролейбуси № 1, 2, 3 и 4 са променен маршрут (само в посока: Пета градска болница / Бъкстон / УМБАЛ „Света Анна“ / Дружба 2)

От спирка „ул. Кракра“ (2012)

надясно по бул. „Янко Сакъзов“

през пл. „Васил Левски“

наляво по бул. „Васил Левски“

от спирка „СУ Климент Охридски“ (1698) продължават по обичайния маршрут

Нощна линия N3

(в посока ж.к. „Овча купел 2“)