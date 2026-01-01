/ iStock/Getty Images

Заради авариен ремонт на топлопровод се въвежда временна организация на движение в района на ул. „Кракра“ (между бул. „Янко Сакъзов“ и ул. „Оборище“), съобщиха от Център за градска мобилност (ЦГМ).

За периода от 27 януари до 1 февруари (вкл.)
enlightened Забранява се влизането на автомобили в участъка по ул. „Кракра“
enlightened Променят се маршрутите на част от градския транспорт

Тролейбуси № 1, 2, 3 и 4 са променен маршрут (само в посока: Пета градска болница / Бъкстон / УМБАЛ „Света Анна“ / Дружба 2)

  •  От спирка „ул. Кракра“ (2012)
  •  надясно по бул. „Янко Сакъзов“
  •  през пл. „Васил Левски“
  •  наляво по бул. „Васил Левски“
  •  от спирка „СУ Климент Охридски“ (1698) продължават по обичайния маршрут

enlightened Нощна линия N3
(в посока ж.к. „Овча купел 2“)

  •  по бул. „Янко Сакъзов“
  •  пл. „Васил Левски“
  •  бул. „Васил Левски“
  •  ул. „Оборище“
  •  от спирка „Пл. Св. Александър Невски“ – по маршрута си
     
Последвайте ни

София