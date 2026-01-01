Междусъседски скандал завърши със стрелба с газов пистолет. А преди изобщо да се стигне до тази ескалация, години наред е имало кражби, заплахи, непрекъснат тормоз с шум по всяко време на денонощието. За това сигнализира семейството на музиканта Васил Гюров.

Преди близо две години Татяна Йорданова разказа за този случай и защо фамилията живее в страх. Оказва се, че сега, вместо затишие, има ескалация.

Според потърпевшата Мария Кавлакова през 2021 г. е подаден първият сигнал в прокуратурата. А в събота, около 5.00 ч. сутринта започнали да се чуват много силни звуци. "Чуха се бормашина, два-три изстрела с пистолет и музика. Беше много плашещо. Пускала съм множество сигнали, в които съм споменала, че се страхувам за себе си и за семейството си. Сега се обадихме на телефон 112. Малкият ми син е изключително уплашен, постоянно пита какво ще стане", разказа тя.

По думите ѝ проблемният съсед - на име Георги, има профил на много интелигентен човек, но нощем, след употреба на алкохол, нещата стават много различни. "Той се променя, когато се напие. Знам за два случая на убийства при междусъседски спорове в София, затова ме е страх. Действаме по интелигентен начин, викайки институциите, искаме да се вземат мерки, въпреки че няма доказано престъпление. Например, трябва да му бъде отнет пистолетът. Освен всичко останало, той ни наблюдава кога влизаме и излизаме. Подлага само моето семейство на тормоз, не отговаря на призовки. Изключи си звънеца, смени си телефона и дори ключалката, защото го е срам. Открадна ни колелото, трошил ни е и централния бушон", разказва Мария.

Синът ѝ Борис Гюров през лятото на 2024 г. е имал спречкване с Георги, в което се стига почти до бой. По информация на NOVA към момента Софийският районен съд е постановил на съседа 300 лева глоба за хулигански действия.