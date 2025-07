Най-малко 9 души са загинали, а повече от 30 са били ранени при пожар, избухнал в старчески дом в района на Бостън, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.

Около 70 души са живеели в центъра за стари хора в град Фол Ривър, щата Масачузетс, съобщи Джейк Уорк, говорител на Департамента за противопожарна сигурност на Масачузетс.

Mass-casualty incident in Fall River, Massachusetts, after deadly fire rips through nursing home.



Bodies pulled from rubble, roof collapse reported, multiple injured as crews battle blaze — local media.



Footage from Rawsalerts pic.twitter.com/QRuUctwxfo