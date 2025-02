Американският милиардер Илон Мъск отправи остри критики към украинския президент Володимир Зеленски, заявявайки, че Зеленски е "презиран" от украинския народ, предаде Франс прес.

Близкият съветник на американския президент Доналд Тръмп смята, че Тръмп е имал право да не включва Зеленски в преговорите с Русия за разрешаването на конфликта в Украйна.

"Зеленски знае, че ще загуби с голяма разлика, въпреки че е поел контрола над всички украински медии. Затова отмени изборите. В действителност той е презрян от украинския народ", написа Мъск в своята социална мрежа "Екс".

