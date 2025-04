Милиардерът Илон Мъск нарече Питър Наваро, търговският съветник на американския президент Доналд Тръмп, „глупак“ заради коментари, които Наваро направи относно компанията за електромобили Tesla, предаде Би Би Си.

Мъск, който също е член на администрацията на Тръмп, заяви в публикация в своята социална мрежа "X", че Наваро е „по-глупав от чувал с тухли“.

Tesla has the most American-made cars. Navarro is dumber than a sack of bricks. @IfindRetards @RealPNavarro https://t.co/gECgtZt5Sc