A power outage hit about 36,920 households in the area, according to Hokuriku Electric Power.



Bullet train services were halted in central and eastern Japan after the quake.



разтърси обширен район по крайбрежието на Японско море в, а в префектурабеше издадено предупреждение за цунами, съобщиха властите, цитирани от Киодо. Малко след товадостигнаха бреговете на пристанище Ваджима на полуостров Ното в най-северната част на провинция Ишикава, съобщи метеорологичната служба на страната, цитирана от Франс прес.По-рано японската служба съобщи, че се очакватпо брега на, където е и епицентърът на труса. Жителите на крайбрежния район бяха, съобщи националната телевизия NHK, цитирани от BBC.Властите издадоха предупреждения за вълниоще за бреговите райони на префектурите, като предупредиха, че вълните там могат да достигнатОбществената телевизия изписа с големи букви „“, призовавайкидана по-високи места въпреки зимното време.на зоните, където бе обявена опасност от цунами, съобщи Киодо.Кишида заяви, че правителството му ще предаде, бързо ще оцени действителното състояние на щетите и ще работи съвместно с местните власти за спасяване на човешки животи.Японското правителство създаде център къмза справяне св Централна и Източна Японияв страната. Над 36 000 домакинства останахаЗеметресението, което бе регистрирано около 16:10 ч. местно време, разтърси и сгради в центъра на столицата Токио.