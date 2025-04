Големи части от Испания и Португалия са засегнати от прекъсване на електрозахранването, като операторът на испанската електрическа мрежа "Ред електрика" (Red Electrica) обяви, че работи съвместно с енергийни компании за отстраняването на аварията, предаде Ройтерс.

Част от метрото в испанската столица е евакуирано, а в центъра на Мадрид са се образували задръствания, тъй като светофарите в града са изгаснали, съобщават испански медии.

❗️⚡️🇪🇸🇵🇹🇫🇷🇦🇩 - On April 28, 2025, a significant power outage continues to affect Spain, Portugal, Andorra, and parts of France, with no immediate resolution in sight.



The blackout has disrupted electricity supply in major cities, including Madrid, Valencia, and Barcelona