Едва 250 македонски българи са проявили интерес да участват в парламентарните избори в България, което предизвика „разочарование“ у премиера на Северна Македония Християн Мицкоски.

Той коментира и очакванията си за резултата от вота, като подчерта, че се надява българските граждани да изберат проевропейски ориентиран премиер, насочен към добросъседските отношения.

„Очаквам гражданите в България, които гласуват в България, да изберат премиер, който ще бъде ясно проевропейски ориентиран, ориентиран към добросъседство и вместо към двустранни въпроси ще се посвети на истинските европейски основни ценности, определени от Аденауер, Шуман и Де Гаспери отдавна, и че като държава членка на ЕС ще бъде истински промотор на копенхагенските критерии, а не на двустранни спорове, които сега трябва да дават отговор на въпроси от Средновековието“, заяви Мицкоски на пресконференция.

Премиерът открито изрази неудовлетворение от ниската активност сред македонските българи.

„Леко съм разочарован от ниския отзив на македонските българи, защото само 250 македонски българи са заинтересовани да участват в тези избори от онези, които според Радев и хората около него са 200 хиляди. Очаквах избирателната активност да бъде малко по-висока“, посочи той.

Значителна част от българските граждани, включително хора с двойно гражданство, пребивават в държави от Европейския съюз, където също имат възможност да упражнят правото си на глас чрез секции в дипломатическите и консулските представителства.

Изборният ден в България започна в 7:00 часа и ще продължи до 20:00 часа, като при наличие на изчакващи гласуването може да бъде удължено до 21:00 часа.

В надпреварата участват 24 партии и коалиции, а общо 4786 кандидати се борят за 240 места в Народното събрание. От тях 1440 са жени, а 3343 – мъже.