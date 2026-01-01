Спокойно започна и преминава изборният ден в Република Северна Македония.

В предсрочните парламентарни избори в петте избирателни секции на територията на Северна Македония до 15.30 местно време (16.30 ч. българско време) са гласували 350 български граждани, според данни на СИК.

В посолството на България в Скопие са гласували 147 избиратели, в Генералното консулство в Битоля 80 гласоподаватели са подали своя глас, 43-ма са гласували в Охрид, 40 в Струмица, а в Прилеп са гласували 30 български граждани.

Към 11:30 ч. (12:30 българско време) общо 157 български граждани бяха упражнили правото си на глас на изборите за 52-ро Народно събрание, предава кореспондентът на БТА Маринела Величкова.

За тези избори предварително бяха подадени 210 заявления за гласуване, което е най-големият брой за всички избори, проведени от 2022 г. насам. Според законодателството дори и без предварително подадени заявления за гласуване българските граждани могат да гласуват, след като попълнят декларация на място в самата избирателна секция.

България провежда осмите избори за Народно събрание от 2021 г. насам. Последният вот се състоя на 27 октомври 2024 г.