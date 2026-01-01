Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че ЕС винаги е готов да говори с Русия, за да се опита да сложи край на войната в Украйна, но няма „да отваря каквито и да било паралелни канали за комуникация“, предаде Ройтерс.

„Разбира се, винаги сме готови да разговаряме с Русия“, заяви Мерц пред репортери в Абу Даби. „В момента тук в Абу Даби се водят координирани разговори (…), ако можем да допринесем тези разговори да бъдат още по-добри, още по-успешни, тогава ще направим това. Няма обаче да отваряме каквито и да било паралелни канали за комуникация“, добави той.

Вчера приключи поредният етап на преговорите между Украйна и Русия с посредничеството на САЩ в Абу Даби. Двете страни се споразумяха да проведат по-нататъшни дискусии през следващите седмици.

Изказването на Мерц идва в момент, когато агенция Франс Прес вчера съобщи, че президентът на Франция Еманюел Макрон е изпратил във вторник своя съветник по външната политика Еманюел Бон в Москва за среща с руския му колега Юрий Ушаков и за да подготви възобновяването на диалога между френския лидер и руския президент Владимир Путин.

Това пътуване, което нито Елисейският дворец, нито Кремъл пожелаха да потвърдят или отрекат, е първото от този род от началото на руската инвазия в Украйна преди четири години. То вероятно ще бъде една от последните стъпки преди евентуална бъдеща среща между двамата лидери.

Във вторник френският президент каза, че подновяването на диалога с Путин се подготвя на техническо ниво, без да даде повече подробности.

По-голямата част от европейските лидери прекъснаха връзките си с руския президент заради войната в Украйна. Откакто президентът на САЩ Доналд Тръмп се сближи с Путин обаче изкушението за възстановяване на контактите е голямо, за да не бъде оставен американският лидер да действа съвсем сам на дипломатическото поле с Русия.

Френският президент беше критикуван, че продължава да говори с руския си колега месеци след началото на руската инвазия, но след това той прекъсна всякакъв контакт и започна да говори с все по-остър тон по отношение на Москва.