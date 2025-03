Мелания Тръмп направи първото си публично изказване по време на втория мандат на съпруга й в Белия дом. Първата дама на САЩ посети Капитолия, за да се срещне с законодатели.

Облечена в пясъчен костюм от три части и черна вратовръзка, Мелания се появи в законодателния храм на САЩ, за да говори за порнографията.

Мелания Тръмп в мъжки костюм и поразяващ поглед в официалния ѝ портрет от Белия дом

БТА

Първата дама се включи в кръгла маса в подкрепа на законопроекта "TAKE IT DOWN", ново законодателство, което има за цел да защити жертвите на "deepfake" и отмъстителна порнография. Отмъстителната порнография е неразрешено разпространение на интимни изображения на друг човек, а deepfake порнографията е сексуално съдържание, генерирано с изкуствен интелект.

Законопроектът, предложен от сенаторите от Тексас Тед Крус и от Минесота Ейми Клобучар, има подкрепата на членове от двете партии и вече е преминал през Сената.

БТА

Мелания Тръмп направи тази изява, като по този начин се отклони от обичайната си репутация да избягва политиката. Тя изрази своята радост, че сенаторите Крус и Клобучар са се обединили за да поставят този важен въпрос на дневен ред. "Сигурно, като възрастни, можем да поставим децата на Америка пред партийното противопоставяне", подчерта тя, като отбеляза, че в стаята преобладаваха републиканци.

„Мистична ледена кралица“: Мелания Тръмп - скритите послания в тоалетите и снимките

БТА

Събитието в понеделник беше едно от малкото официални изяви на Мелания след деня на инаугурацията. Политически източник наскоро заяви пред сп. Pеople, че тя основно прекарва времето си между резиденцията на Белия дом и имота на Тръмп в Мар-а-Лаго в Палм Бийч, Флорида, през последния месец.