Първата дама на САЩ Мелания Тръмп разкри, че поддържа директна комуникация с руския президент Владимир Путин относно съдбата на украинските деца, отвлечени по време на войната.

55-годишната словенка заяви, че осем деца са били върнати при близките си през последните 24 часа след преговори между нейния екип и представителите на Путин.

Мелания Тръмп обясни, че руският държавен глава е отговорил на писмото, което тя изпрати чрез съпруга си по време на срещата на върха в Аляска през август.

„Много неща се случиха, откакто президентът Путин получи моето писмо през август. Той отговори писмено, като изрази готовност за директен диалог с мен и изложи подробности относно украинските деца, които се намират в Русия“, каза тя пред журналисти в Белия дом. „Оттогава президентът Путин и аз поддържаме отворен канал за комуникация относно благосъстоянието на тези деца“, допълни първата дама.

Бившият модел поясни, че двете страни са провели „няколко неофициални срещи и разговори, всички в дух на добра воля“.

„Моят представител работи директно с екипа на президента Путин, за да гарантира безопасното събиране на децата със семействата им“, каза тя.