Германско-руска гражданка е била настанена изолирана стая в берлинска болница, след като е съобщила на медицинския персонал, че подозира, че е била отровена, предаде Асошиейтед прес.

Берлинската полиция написа в социалната мрежа "Екс", че жената е била настанена в специално болнично отделение в берлинска болница, след като е изразила подозренията си пред персонала. Съобщава се, че се правят кръвни изследвания за "всички видове отровни вещества".

Тя е приета в болница "Шарите" - същата, в която бе лекуван вече покойният руски опозиционер Алексей Навални след предполагаем опит за отравянето му с "Новичок".

Полицията заяви, че разследва евентуален опит за убийство и че са предприети всички необходими мерки за откриване на евентуални заподозрени.

Според полицията жената сама е повикала линейка, след като се е почувствала зле, съобщи ДПА. Полицията уточни, че тя е с германско и руско гражданство, но не даде други подробности за самоличността ѝ.

Според германското издание "Шпигел" тя е роднина на руския дисидент Владимир Кара-Мурза, водеща фигура в опозицията на президента Владимир Путин. Седмичникът съобщи, че първоначалните тестове не са разкрили доказателства за отравяне с химически или биологични вещества като предстоят допълнителни изследвания.

Владимир Кара-Мурза, от своя страна, отрече майка му, която се намира в болница в Берлин, да е била отровена. "Мама наистина е в болница в Берлин, но подозренията за отравяне и инфаркт, слава Богу, не се потвърдиха. Лекарите продължават да я изследват", написа Кара-Мурза в социалните мрежи.

Thank you so much to everyone for your concern and well-wishes. My mother is indeed in a hospital in Berlin, but suspicions of poisoning or heart attack have thankfully not been confirmed. The doctors are continuing with the evaluation. We would be grateful to the media for…