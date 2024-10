Madonna paid tribute to her brother, Christopher Ciccone, in an Instagram post, writing, "I admired him. He had impeccable taste. And a sharp tongue, which he sometimes used against me but I always forgave him." https://t.co/8Dv1qz4PBS pic.twitter.com/2L1YoL8jEJ — Variety (@Variety) October 6, 2024

Madonna's brother Christopher Ciccone has died of prostate cancer at the age of 63.



His death is the second tragedy for the singer's family in a short period of time, since her stepmother passed away on September 24 after a battle with cancer. pic.twitter.com/EZiLv8Sp0i — Pop Tingz (@ThePopTingz) October 6, 2024

Christopher Ciccone, a multihyphenate artist, dancer, designer and younger brother of Madonna, has passed away from cancer.



Died: Age 63 (October 4, 2024 - Michigan, USA)



Cause of Death: Cancer pic.twitter.com/6Wc7uQWDLv — Died Suddenly Worldwide (@_DiedSuddenly) October 7, 2024

Мадона отдаде трогателна почит на брат си Кристофър Чиконе, който почина на 63 години този петък. В Инстаграм певицата го определи „най-близкия ми човек от толкова дълго време“, споделяйки за сложната им, но силна връзка.Кристофър, който е бил директор на турнетата ѝ и участва в ранни клипове като "Lucky Star", почина в Мичиган.„Хванахме се за ръце и танцувахме през лудостта на нашето детство, всъщност танцът беше нещо като лепило, което ни държеше заедно.“Мадона пише: „Когато най-накрая събрах смелост да отида в Ню Йорк, за да стана танцьорка, брат ми ме последва и отново се хванахме за ръце и танцувахме през лудницата на Ню Йорк.“„Той имаше безупречен вкус. И имаше остър език, който понякога използваше срещу мен, но аз винаги му прощавах."„Опитах се да го запазя жив колкото се може по-дълго“, сподели Мадона, добавяйки, че в последните му моменти отново се хванали за ръце и „танцували заедно“.Братът и сестрата прекратиха контакт в началото на 2000 г.,след като Мадона се е омъжила за бившия си съпруг, филмовия режисьор Гай Ричи.„Последните няколко години не бяха лесни. Известно време не си говорихме, но когато брат ми се разболя, намерихме отново път един към друг."„Към края той изпитваше толкова силна болка, че отново се хванахме за ръце, затворихме очи и танцувахме заедно."„Радвам се, че той вече не страда, никога няма да има някой като него. Знам, че той танцува някъде.“Наскоро от рак почина и мащехата на Мадона - Джоан, а по-големият брат на звездата - Антъни, почина в началото на миналата година.