Съветът на управителите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) ще проведе заседание, посветено на ядрената безопасност в Украйна, заради нарастваща тревога сред редица държави за нестабилната обстановка около украинските атомни електроцентрали.

Снабдяването с електроенергия на ядрените мощности в страната многократно беше нарушавано, тъй като Русия нанася удари по енергийния сектор от началото на инвазията.

След поредица от атаки 13 държави, водени от Нидерландия, поискаха Съветът на МААЕ да се събере „във връзка с последните събития в Украйна и последиците им за ядрената безопасност“.

Миналата седмица Чернобилската АЕЦ временно остана без външно електрозахранване. Най-голямата атомна електроцентрала в Европа - Запорожката АЕЦ, окупирана от руските сили от март 2022 г., също нееднократно беше засегната от бойни действия.

По-рано този месец Русия и Украйна се договориха за локално примирие, което да позволи ремонт на последната оставаща резервна електропреносна линия, захранваща Запорожката централа. Линията беше повредена и прекъсната в резултат на военна активност в началото на януари.

Шестте реактора на Запорожката АЕЦ са спрени от момента на окупацията, но обектът продължава да се нуждае от електроенергия за поддържане на системите за охлаждане и сигурност.