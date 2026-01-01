Кметът на Лос Анджелис Карън Бас обяви извънредно положение във връзка с продължаващ пожар в частен хладилен склад в квартал „Бойл Хайтс“, който от дни предизвиква опасения за качеството на въздуха и общественото здраве, предаде Асошейтед прес.

„Градът и окръгът отвориха помещения за семейства, които търсят защита от дима, и ще продължим да работим денонощно, за да потушим напълно пожара“, заяви Бас.

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Пожарът избухна в сряда и доведе до издаването на предупреждения към жителите в района да останат по домовете си заради опасно замърсяване на въздуха. На хората беше препоръчано да затворят прозорците, вратите и вентилационните отвори, да изключат климатичните системи и да се преместят в най-вътрешните помещения на домовете си заедно с домашните си любимци.

Началникът на противопожарната служба на Лос Анджелис Хайме Мур заяви, че екипите вече са овладели рисковете, свързани с опасните материали, и в момента се справят с последствията от биологичното замърсяване.

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По думите му в склада се съхраняват около 85 милиона паунда замразени хранителни продукти.

„Поради конструкцията на сградата видимостта вътре е нулева и за нашите пожарникари е изключително трудно да влязат и да започнат да преместват палети“, каза Мур.

С обявяването на извънредното положение кметът поиска достъп до средства за възстановяване съгласно Закона за помощ при бедствия на щата Калифорния и призова за ускорено предоставяне на щатски ресурси и програми за подпомагане.

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Според Бас основен приоритет остава защитата на здравето на жителите и предотвратяването на евентуални екологични щети.

„Става въпрос за превенция. Става въпрос за защита на общественото здраве“, заяви тя.