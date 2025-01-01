Шефът на Lamborghini заяви, че клиентите на марката продължават да търсят „звука и емоцията“ на двигателите с вътрешно горене и компанията ще продължи да ги използва в автомобилите си поне още едно десетилетие.

Главният изпълнителен директор Стефан Винкелман каза пред Би Би Си в лондонското шоурум пространство на италианския производител на суперавтомобили, че ентусиазмът към електромобилите намалява, което създава възможност за по-дългосрочен фокус върху хибридните технологии.

Според него Lamborghini ще реши в рамките на следващия месец дали дългоочакваният нов модел Lanzador ще бъде изцяло електрически или само plug-in хибрид. „Все още трябва да решим дали ще преминем изцяло към електрическо задвижване – както беше първоначалното ни решение – или при новите условия моделът също да бъде хибрид“, каза той.

„Днес ентусиазмът към електромобилите намалява. Виждаме огромна възможност да останем с двигателите с вътрешно горене и батерийните системи много по-дълго от очакваното“, добави Винкелман. По думите му използването на традиционни двигатели още 10 години ще бъде „от решаващо значение за успеха на компанията“.

Стратегия, различна от тази на Ferrari



Решението на Lamborghini контрастира с подхода на основния конкурент Ferrari, който продължава по план с разработването на своя първи изцяло електрически автомобил Elettrica, очакван през следващата година. Моделът ще се продава наред с конвенционалните и хибридните коли на компанията.

Винкелман е категоричен, че Lamborghini не пренебрегва екологичните цели, но подчерта, че като производител на луксозни автомобили в малки серии приносът ѝ за глобалните емисии е минимален. „Продаваме 10 000 коли в свят, който произвежда 80 милиона годишно – нашият принос към CO₂ емисиите не е толкова значителен“, заяви той.

Бъдещето на моделите



В момента Lamborghini предлага три основни модела: Temerario и Revuelto – суперспортни автомобили с plug-in хибридно задвижване, които могат да се движат на ток само на къси разстояния, както и Urus – луксозен SUV, наличен както като хибрид, така и с конвенционален бензинов двигател.

Компанията беше планирала електрически наследник на Urus за 2029 г., но този проект вече е отложен и не се очаква да се завърне преди 2035 г.. Неясно остава и бъдещето на напълно електрическия Lanzador.

Засега Lamborghini залага на комбинацията от двигатели с вътрешно горене и електрификация, вярвайки, че това ще запази характерното усещане, което клиентите търсят – звукът, мощта и емоцията на класическия спортен автомобил.