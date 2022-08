A mí me han gustado muchos sitios por lo mismo.

Guardo una anécdota de Hammamet, con veinte añitos. Me salí del complejo, me interné playa adentro y casi me viola un pedazo de pescador tunecino, pero todo salió bien y me ligué a un cielo de niña pija barcelonesa, precisamente. https://t.co/kefzkBnSAK