Развиващите се пазари имат по-независими централни банки, по-ясно заложени цели за инфлацията и вече не са толкова зависими от интервенции на валутните пазари за смекчаване на последствията от икономически сътресения. Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева в реч на конференция за развиващите се пазари в АлУла, Саудитска Арабия.

По отношение на данъчната политика все повече бързоразвиващи се икономики приемат фискални правила, които спомагат за укрепване на бюджетната дисциплина, посочи тя.

Кристалина Георгиева припомни, че началото на конференцията е поставено миналата година като признание за все по-голямата роля на развиващите се пазари в един свят на мащабни преобразувания в геополитиката, технологията и търговията.

Темповете на растеж на развиващите се пазари – около 4 на сто тази година – надвишават значително тези на развитите икономики (около 1,5 на сто), а делът им в световната икономика продължава да се увеличава, нараствайки от 2000 г. до над 56 на сто, отбеляза тя.

Управляващият директор на МВФ обаче предупреди, че растежът все още изостава от тенденциите преди пандемията от КОВИД-19, а това е двойно по-тревожно, тъй като със сигурност ще има още сътресения и би било сериозен проблем икономиките да се изправят пред тях с изчерпани фискални буфери, висок натиск върху разходите и нарастващи нива на дълга в много страни.

Според нея първият приоритет трябва да е да се ​​даде тласък на растежа, воден от частния сектор, чрез намаляване на бюрокрацията, задълбочаване на финансовите пазари, укрепване на институциите, подобряване на управлението и подпомагане на младите хора да развият нови умения.

На второ място е необходимо засилване на интеграцията, като в свят на променящи се съюзи и търговски модели има нови възможности за сътрудничество на регионално и междурегионално ниво, подчерта тя.

В това отношение развиващите се пазари са водещи: От страните от Персийския залив, през АСЕАН, до Африканската континентална зона за свободна търговия и Меркосур, намаляването на бариерите и задълбочаването на интеграцията могат да помогнат за запазването на търговията като двигател на растежа, отбеляза ръководителката на МВФ.