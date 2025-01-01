Френските власти откриха повредена корона от XIX век близо до Лувъра в Париж, часове след като музеят стана обект на дръзка кражба, предаде АФП.

Съкровището, принадлежало някога на императрица Евгения – съпруга на Наполеон III – е украсено със златни орли и инкрустирано с 1 354 диаманта и 56 изумруда.

Дързък обир на бижута в Лувъра, крадците избягали със скутер

Коронацията на императрица Евгения е сред най-ценните експонати на Лувъра, а появата ѝ в повредено състояние след обира поражда опасения за състоянието на останалите откраднати предмети.

Припомняме, че крадци откраднаха бижута, изложени в парижкия музей Лувър в неделя сутринта, след което избягаха със скутер. Престъпниците, чийто брой все още не е уточнен, пристигнали със скутер и използвали товарен асансьор, за да достигнат до желаното помещение. Те били оборудвани с малки верижни триони, посочиха от полицията.

Разследването продължава.