Община Букурещ ще фалира, ако няма бюджет от поне 5,5 милиарда леи (1 милиард евро) тази година, каза новоизбраният кмет на румънската столица Чиприан Чуку.

„От 2023 г. насам румънските правителства систематично недофинансират Общината, което води до месечен дефицит от около 200 милиона леи. Към този момент натрупаният дефицит е достигнал 4 милиарда (785 милиона евро) и вече не може да бъде прехвърлен“, обясни градоначалникът, цитиран от кореспондентът на БТА Мартина Ганчева.

Като дългосрочно решение той иска промяна в механизма на финансиране на Букурещ, така че разпределенията да се основават на предвидимо изчисление, а не на политически преговори.

Чуку, който беше предложен за поста от Национално-либералната партия, отправи и конкретни обвинения срещу Социалдемократическата партия (и двете формации са част от управляващата четирипартийна коалиция). По думите му нейните представители в Общинския съвет "се държат точно както в управляващата коалиция, блокирайки всички решения".

КС на Румъния одобри увеличаването на данъците върху имоти, автомобили и дивиденти

Предстоят преговори с Министерството на финансите и лидерите на управляващата коалиция, за да се избегне изпадането на община Букурещ в несъстоятелност, съобщи градоначалникът.

Той припомни и референдума от ноември 2024 г., иницииран от тогавашния кмет Никушор Дан. Резултатите показаха, че мнозинството от жителите на Букурещ са съгласни разпределението на данъците върху доходите, както и на местните данъци и такси, между кметството на Букурещ и кметовете на районите, да бъде одобрявано от Общинския съвет, а не да зависи от правителството.

Новият бюджет е в процес на подготовка и ще бъде внесен в парламента около 20 февруари, заяви междувременно в четвъртък премиерът Илие Боложан.