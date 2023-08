, призова да се увеличи, за да може страната да се сдобие с "огромна военна мощ" и да бъде готова за война, предаде севернокорейската агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.е издал заповедта по време на посещенията си в петък и събота на ключови заводи за, които произвеждати артилерийски снаряди. Неговата инспекция "на терен" бе поредното от серията посещения на оръжейни заводи, в които той разпореди масово производство на оръжие.

#KimJongUn made another inspection tour of major munitions factories and ordered a drastic increase in production of #missiles and other #weapons, state media said, days before #SouthKorea and US begin drills that #NorthKorea views as invasion rehearsal.https://t.co/2L5kVAFkbe