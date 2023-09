Два часа продължи срещата на върха между Владимир Путин и Ким Чен-ун, която се проведе на руския космодрум "". Двамата лидери разговаряха на четири очи. Преди това те участваха в разговори междуна двете страни, в които се включиха и редица министри.След срещата двамата лидери присъстваха нав чест на. Според Ройтерс обядът включвал салата с патешко месо, ролца от раци, рибена супа, есетра с гъби и десерт с горски плодове.

каза на президента начрез преводач, че е сигурен, че руската армия на народът на Русия ще победят злото в лицето на империализма на Запада във войната в Украйна, предаде Ройтерс.Преди да вдигне тост за здравето на, за победата на", за корейско-руската дружба и за здравето на всички присъстващи, Ким каза, че е убеден, че Русия ще победи в така наречената от Москва специална военна операция в Украйна.

"Дълбоко съм убеден, че героичната руска армия и народът на Русия ще спазят по блестящ начин традицията на победата, уверено ще демонстрират безценно достойнство и чест на фронтовете на специалната военна операция", каза Ким преди да вдигне наздравица с чаша вино.и народ със сигурност ще спечелят голяма победа в свещената борба за наказанието на едно голямо зло, което претендира за хегемония и подхранва експанзионистични илюзии", добави Ким.

Putin welcomes Kim Jong Un



North Korean leader Kim Jong Un and Russian President Vladimir Putin met at the Vostochny space base. pic.twitter.com/Sxl74CXRhi