Севернокорейският диктатор Ким Чен-ун отдаде почит пред покрити със знамена ковчези на севернокорейски войници, загинали, подкрепяйки Русия на фронта в Украйна. Междувременно южнокорейското министерство на отбраната заяви, че засега няма данни за нови разгръщания на севернокорейски части.

Kim Jong-un attended a concert dedicated to North Korean soldiers who died during the fighting in the Kursk region.

During the event, footage was also shown of the North Korean leader "bidding farewell" to the fallen soldiers, whose coffins had been brought home. pic.twitter.com/k2JNj5exkB