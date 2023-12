продължава да се опитва да разбере какви санав Прага вчера, предаде Франс прес. Това беше най-тежката подобна атака в страната в съвременната й история.Пред сградата на университета жители на столицата поставихав памет на жертвите, докато полицията продължаваси в пределите на университетския кампус.

🇨🇿 🔴‼️ BREAKING: During the Prague Mass Shooting, which resulted in 14 people dead and 25 injured, students were jumping off the roof to a floor below in order to save themselves from the shooter. pic.twitter.com/b8w9Nn9pnY — Lounge Digest (@loungedigest) December 22, 2023

A 24-year-old student opened fire at people from the balcony of Prague’s Charles University on December 21. The gunman, who killed 14 people, also killed himself after being surrounded by authorities, said the police.



The attack was the worst mass shooting in Czech history pic.twitter.com/ruLuowvfy2 — TRT World (@trtworld) December 22, 2023

People were seen clinging to the ledge of a building during the worst mass shooting in Czech history, when a student at a Prague university went on a dayslong shooting rampage, killing at least 14 people and wounding dozens more. https://t.co/QPjQEct2AP pic.twitter.com/8rOZCklreh — ABC News (@ABC) December 22, 2023

, който беше, откри вчера огън в централната сграда на университета и уби 13 души. Ранени бяха 25 души, като един от тях почина в болницатанакрая, посочва Франс прес. Чешката агенция ЧТК идентифицира нападателя катоЧешкият министър на вътрешните работи Вит Ракушан заяви, чена атаката са билив Чехия, припомня Франс прес.Началникът на чешката полиция Мартин Вондрашек обясни по-рано, е, но е притежавали че бързите действия на полицаите саеднаВсички жертви на атаката са билиа, като някои от тях са били колеги от факултета на нападателя.Според Вондрашек полицията е започнала да издирва студента още преди стрелбата, защото е открилав село Хостун, западно от Прага. Оттам стрелецът е отпътувал от Прага, казвайки, че иска да се самоубие, разказа Вондрашек, но отказа да коментира дали действително студентът е убил баща си.по изкуствата към Карловия университитет, където студентът е трябвало да се яви на курс вчера. Но студентът е отишъл вместо това в централната сграда на факултета, която се намира в близост до главни туристически обекти в центъра на Прага. Полицията е била информирана за стрелба там в 14 ч. по Гринуич и е пратила незабавно полицейска част за бърза намеса. 20 минути по-късно нападателят е бил открит мъртъв.Вондрашек заяви, чено не навлезе в подробности.Той каза само, че, която младият баща разхождал с бебешка количка в гориста местност в покрайнините на Прага на 15 декември. Разследването на това убийство било в задънена улица, докато доказателства, излезли наяве в Хостун са позволили да се свърже студентът с това престъпление.Солидарност с Чехия в този тежък момент изразиха председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, президентът на Франция Еманюел Макрон и украинският му колега Володимир Зеленски.Вътрешният министър на Чехия заяви, че атакатаи нападателят е

През 2015 г. мъж на 63 години застреля седем мъже и една жена, преди да се самоубие в ресторант в Ухерски Брод в централната южна част на Чехия.През 2019 г., мъж уби шестима души в чакалнята на болница в Острава, в Източна Чехия, а после се самоуби. При атаката беше ранена една жена, която почина по-късно.

