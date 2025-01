Карълайн Левит, най-младият говорител на Белия дом, днес ще направи своя дебют в залата за брифинги, предаде Асошиейтед прес.

Не е ясно колко често 27-годишната Левит планира да провежда своите брифинги. С харизматична усмивка и остър ум, тя вече е оставила отпечатък като говорител по време на кампанията на американския президент Доналд Тръмп.

Левит е известна със способността си да управлява медийни кризи и да представя политическите послания на администрацията с увереност и стил.

BREAKING: Karoline Leavitt will hold her first White House press briefing tomorrow. pic.twitter.com/7yS0Djl8GL