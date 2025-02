След разговорите между САЩ и Русия в Рияд относно конфликта в Украйна, първият дипломат на Европейския съюз Кая Калас призова Съединените щати да не влизат в „капани“, заложени от Кремъл, който се опитва да раздели Запада, предаде АФП.

Калас е заявила пред държавния секретар на САЩ Марко Рубио, че „Русия ще се опита да ни раздели".

"Нека не влизаме в капаните им. Като работим заедно със САЩ, можем да постигнем справедлив и траен мир, спазвайки условията на Украйна“, написа тя в социалната мрежа X.

Together with European Foreign Ministers, I spoke to @SecRubio after his talks in Riyadh.



Russia will try to divide us. Let’s not walk into their traps.



By working together with the US, we can achieve a just and lasting peace – on Ukraine’s terms.