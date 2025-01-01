"Според нас не може да се каже на суверенна държава колко голяма да бъде нейната войска, но ако това се прави, трябва да има натиск и за руската армия, защото тя е истинската заплаха за всички - не само за Европа, а и за съседите на Русия" - това каза върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас пред журналисти преди заседанието на европейските министри на отбраната в Брюксел по повод обсъжданото споразумение за прекратяване на войната в Украйна, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков.

По нейните думи тази седмица може да бъде решаваща за дипломатическите усилия за постигане на мир в Украйна. Още не знаем резултатите от разговорите в САЩ, украинците са там (за преговори) сами, ако бяха с европейците, със сигурност щяха да бъдат много по-силни, но вярвам, че могат да се справят, добави Калас. Ясно е, че Ру сия не иска мир, затова трябва да подготвим Украйна да издържи в това много трудно време, подчерта тя.

Преди заседанието тя каза, че ще бъдат обсъдени възможностите за продължаване на подкрепата за Киев и за развитие на европейските отбранителни способности. По нейните думи Белгия има основания за сдържаност по отношение на опасностите от предоставянето на запорираното руско имущество в полза на украинската страна. Според нея предстоящото през декември заседание на Европейския съвет няма да приключи без решение за по-нататъшното финансиране на Украйна.

След заседанието Калас заяви: "Опасявам се, че целият натиск в мирните преговори за Украйна ще бъде над по-слабата страна, това е по-лесният начин за постигане на край на войната – Украйна да се предаде, но това не е в ничий интерес – на Украйна, на ЕС или за световната сигурност."

На пресконференция след заседанието на европейските министри на отбраната в Брюксел, тя отговори на въпрос за руското военно присъствие в Приднестровието: "В Устава на ООН пише, че държавните граници не може да се променят насилствено, добави тя. Ако преговарящите искат да направят така, че да няма ново военно нападение, би могло да се обсъди изтеглянето на руски войски от други части на Европа".

"Руснаците ясно показаха, че не се интересуват от мир. Трябва да направим така, че да се почувстват принудени да преговарят", каза още Калас. Според Калас руският президент Владимир Путин едва ли ще удържи дълго на каквото и да било споразумение.

"Трябва да направим всичко възможно в подкрепа на жертвата в тази война, трайното финансиране е решаващо", посочи още върховният представител и увери, че ЕС чува тревогите на Белгия за плана за осигуряване на заем за Киев със запорираното по силата на европейските санкции руско имущество.

Ясно е, че Русия дължи обезщетение, а осигуряването му със запорираните руски средства е правилният път. Не подценявам тревогите на белгийското правителство, Белгия е подложена на голям натиск, но това е най-доброто решение, обобщи Калас.

Министрите на отбраната дискутираха военната подкрепа на ЕС за Украйна, включително и нейното продължаване чрез съществуващите инициативи, свързани с предоставянето на боеприпаси, ракети и системи за противовъздушната отбрана за спешните нужди на Украйна, както и обучението на въоръжените сили на Украйна в рамките на Военната мисия на ЕС в подкрепа на Украйна (EUMAM UA). Обсъдиха възможностите за укрепването на сътрудничеството и интеграцията на отбранителната индустрия на ЕС и Украйна, включително чрез използването на инструментите „Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез засилване на европейския военно-промишлен комплекс“ и Европейската програма за отбранителна индустрия (EDIP).

Министрите споделиха своите виждания относно изпълнението на Пътна карта за отбранителната готовност 2030 и очертаните в нея инициативи за готовност. Фокус беше поставен върху засилване на сътрудничеството между държавите-членки в приоритетните области на способности и военната мобилност. Бяха обсъдени и мерките, които могат да бъдат предприети за противодействие на руския сенчест флот.

В заседанието участва и министърът на отбраната Атанас Запрянов. Той потвърди ангажимента на страната ни към общите усилия на ЕС в подкрепа на Украйна.

Министърът приветства усилията на администрацията на САЩ за постигане на мир в Украйна, като подчерта, че преговорите за прекратяване на войната трябва да се основават на принципите на международното право и международния ред, основан на правила, като суверенитет, независимост и териториална цялост, и с пълноценното участие на Украйна и Европейския съюз в тях.

Министърът на отбраната, цитиран от пресцентъра на оглавяваното от него ведомство, акцентира върху необходимостта от сериозни гаранции за сигурността за Украйна, които да включват устойчива подкрепа едновременно от европейските ни и трансатлантическите ни партньори.

Той открои важността от засилването на сигурността на източните граници на Съюза чрез реализирането на водещите пан-европейски инициативи за готовност, очертани в Пътната карта за отбранителна готовност 2030, като заяви готовността на България да се включи в тях, чрез реализирането на проекти по инструмента SAFE. Министър Запрянов приветства усилията на ЕК за подготовката на пакета за всеобхватна военна мобилност, която обхваща развитието на устойчива инфраструктура, достатъчен транспортен капацитет и съгласувана и хармонизирана регулаторна рамка, като призова за осигуряването на адекватно и устойчиво финансиране от ЕС чрез бъдещата Многогодишна финансова рамка.

На заседанието на Направляващия борд на Европейската агенция по отбрана министър Атанас Запрянов подкрепи бюджета на Агенцията за 2026 г., както и Тригодишна рамка за планиране 2026-2028 г. Министрите обмениха виждания относно мерките за укрепване на Агенцията и засилване на нейната роля в съответствие със заключенията на Европейския съвет.