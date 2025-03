Ново вулканично изригване беше регистрирано на популярния сред туристите остров Флорес, намиращ се в източната част на Индонезия, предаде Франс прес, като отбелязва, че властите са обявили най-високата степен на тревога.

Изригването на 1703-метровия вулкан Левотоби Лаки-Лаки е продължило 11 минути и 9 секунди, а стълб от пепел се е издигнал на около 8000 м над вулкана.

Eruption of the Lewotobi volcano. Ash plume reaching a height of up to 8000 meters (Indonesia, 20.03.2025). pic.twitter.com/y3ZIOAPeHu