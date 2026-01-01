Израелската армия днес отново призова жителите на няколко квартала в Южен Бейрут да се евакуират, като предупреди за нови удари срещу проиранската групировка “Хизбула” след вчерашните смъртоносни бомбардировки, предаде Франс прес.

Израелската армия призова за евакуация на южните предградия на Бейрут

“Спешно предупреждение към жителите на кварталите в Южен Бейрут. Израелската армия продължава операциите и ударите си срещу военна инфраструктура на “Хизбула” в южните предградия”, написа в социалната мрежа "Екс" говорителят на израелската армия полковник Авихай Адрае.