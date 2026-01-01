Иран отново затвори Ормузкия проток в отговор на израелските атаки срещу групировката "Хизбула" в Ливан, като по този начин постави под съмнение вече нестабилното споразумение за прекратяване на конфликта, предаде Асошиейтед прес.

САЩ и Иран обявиха победа, след като сключиха споразумението, а много държавници по света изразиха облекчение, въпреки че атаките с дронове и ракети срещу Иран и държавите от Персийския залив продължиха.

Последователни бомбени експлозии разтърсиха Бейрут, според Тръмп Ливан не е включен в споразумението

Израел също засили атаките си в Ливан, като порази няколко жилищни и търговски района на столицата Бейрут без предупреждение.

Новото нападение заплаши да провали споразумението, което американският вицепрезидент Джей Ди Ванс определи като "нестабилно".

"Нападение срещу Ливан означава и нападение срещу Иран", заяви генерал Сейед Маджид Мусави, командир на въздушнокосмическите сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР).

Ирански дронове атакуваха нефтени съоръжения в Кувейт

Той предупреди, че иранските сили подготвят "сериозен отговор", без да разкрива повече подробности.

КГИР заплаши също с ответни атаки, ако Израел не преустанови нападенията си срещу Ливан, където ударите на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) причиниха смъртта на повече от сто души, предаде Франс прес.

"Само няколко часа след сключването на споразумението за прекратяване на огъня ционисткият режим започна брутално клане в Бейрут. Отправяме строго предупреждение към САЩ и техния съюзник", заяви КГИР в съобщение, разпространено от иранската държавна телевизия.

"Ако нападенията срещу скъпия Ливан не бъдат преустановени незабавно, ние ще изпълним нашия дълг и ще отговорим", допълни КГИР.