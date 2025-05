Израел поиска помощ от България за справянето с огнената стихия край Йерусалим, предадоха AFP и The Jerusalem Post.

Министърът на отбраната Израел Кац нареди на армията да изпрати войски в подкрепа на пожарникарите, които се борят с бързо разпространяващите се горски пожари край града. Кац определи ситуацията като „национално извънредно положение“.

По информация на AFP сред останалите държави, от които е поискана помощ, са Кипър, Гърция и Италия.

Спасителната агенция на страната Маген Давид Адом (МДА) съобщи, че в момента стотици цивилни са изложени на риск от пожарите.

16 души са лекувани за леки наранявания от вдишване на дим, съобщи МДА, като добави, че нивото на тревога е повишено до най-висока степен.

Полицията е затворила главната магистрала Йерусалим-Тел Авив и е евакуирала жителите по трасето, след като пламъците са обхванали района.

