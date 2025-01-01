Израелската армия обяви, че снощи е започнала широкомащабна антитерористична операция в северната част на Западния бряг, съобщи Times of Israel.

„ЦАХАЛ (израелските отбранителни сили) и Шин Бет няма да допуснат тероризмът да се установи в района и работят активно за неговото предотвратяване“, се казва в съвместното им изявление.

„Хамас“ отхвърли резолюцията, приета от Съвета за сигурност на ООН в подкрепа на плана за мир в Газа на американския президент Доналд Тръмп, като заяви, че тя не зачита правата и исканията на палестинците и се опитва да наложи международна опека на анклава, на което палестинците и фракциите от съпротивата се противопоставят.

„Възлагането на международните сили на задачи и роли вътре в ивицата Газа, включително разоръжаването на съпротивата, ги лишава от неутралитет и ги превръща в страна в конфликта в полза на окупацията“, добави групировката и отново подчерта, че няма да се разоръжи.