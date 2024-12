Австралийската полиция съобщи, че издирва трима заподозрени за пожара в синагогата в Мелбърн, който властите определиха като терористичен акт.

Полицията съобщи, че маскирани мъже са подпалили синагогата „Адас Израел“ преди зазоряване на 6 декември, като са изпотрошили голяма част от сградата.

Пожарът предизвика широко осъждане, включително обвинение от страна на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че е свързан с „антиизраелски“ настроения в лявоцентристкото лейбъристко правителство на Австралия.

