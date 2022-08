крайв неделя сутринта. Разрушаването беше проследено сот обществеността и предавано на живо от повечето телевизионни канали, предаде и АФП.

, квартал, състоящ се само от подобни сгради, беше рядък пример за това, че Индия е твърда към корумпираните предприемачи и служители. Върховният съд на Индия постанови миналата година, че строителите на кулите близнаци са нарушили серия от важни строителни правила и нареди сградите да бъдат разрушени до основи. Въпреки че незаконното строителство е широко разпространено в градовете на Индия, разрушаването на големи сгради е рядкост.състоящи се от близо 1000 апартамента, които никога не са били обитавани, бяха обект на близо 9-годишно съдебно дело. Сградите рухнаха за секунди, срутени от 3700 килограма експлозиви. Това е най-голямото разрушаване на незаконни сгради в Индия до момента.Хиляди хора, както и бездомни кучета,, включително от съседните високи сгради.