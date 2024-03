Indian Navy's INS Kolkata intercepts pirate ship MV Ruen, compelling all 35 pirates to surrender & ensuring the safe evacuation of 17 crew members in a 40-hour operation, 2800-3000 km away from Indian shores. INS Kolkata successfully cornered and coerced all 35 Pirates to… pic.twitter.com/KLRzYJKaRa

Похитителите на кораба "Руен" са се предали и, сред който има и седем българи, е бил. Oперацията е проведена от Индия и е продължила над 40 часа, информират военноморските сили на страната.На борда еи 17 души екипаж.Новината бе потвърдена и от вицепремиера и външен министър Мария Габриел. "С помощта на, екипажът на отвлечения на 14 декември 2023 г. кораб "Руен", сред които и седем български граждани, беше освободен", съобщиха от МВнР.Всички моряци са в добро здраве и в момента се полагат

#IndianNavy thwarts designs of Somali pirates to hijack ships plying through the region by intercepting ex-MV Ruen.



The ex-MV Ruen, which had been hijacked by Somali pirates on #14Dec 23, was reported to have sailed out as a pirate ship towards conducting acts of #piracy on high… pic.twitter.com/gOtQJvNpZb