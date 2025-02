Клаус Йоханис се оттегли от поста президент на Румъния и предаде временно президентските правомощия на досегашния председател на Сената Илие Боложан, предаде кореспондентът на БТА Мартина Ганчева. Това се случи на официална церемония в президентския дворец “Котрочени” в Букурещ.

Досегашният държавен глава, който заемаше поста в два поредни мандата, посрещна приемника си на червения килим и се ръкостиска с него. Двамата проведоха кратък разговор при закрити врата, а след това отново си стиснаха ръцете.

Йоханис пожела на Боложан успех и го призова да се грижи за Румъния, а след това бе откаран с автомобил до импровизирана открита сцена в двора на президентския дворец, където прозвуча химна на Румъния. 65-годишният етнически германец за последен път поздрави Почетната гвардия и направи преглед на почетния караул, а след това помаха на гостите и на журналистите и напусна институцията с черен Мерцедес и допълнителен автомобил с охрана.

Досегашният лидер на Национално-либералната партия и председател на Сената Илие Боложан бе посочен за временно изпълняващ длъжността президент, след като в понеделник (10 февруари) Клаус Йоханис обяви, че се оттегля. Той е първият президент на Румъния, който подава оставка.

🇷🇴 Romania's pro-Western centrist president @KlausIohannis leaves the Cotroceni Presidential Palace following impeachment threats by the far-right.



Senate president Ilie @Bolojan takes over as interim head of state.



The presidential election rerun will take place on 4 & 18 May. pic.twitter.com/mLRFhMGtON