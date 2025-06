Пожар, избухнал в емблематична сграда в центъра на Манчестър и довел до частичното ѝ срутване, се е разпространил към съседен жилищен блок, предаде Би Би Си.

Жителите на сградата са били евакуирани, съобщиха от Пожарната и спасителна служба на Манчестър.

BREAKING 🚨 Huge fire in Manchester city centre right now - historic Hotspur Press is ablaze with major disruption to trains out of Oxford Road #manchester #mcr pic.twitter.com/SnA52oiqxm