Демонстрантив канадския град, предаде Ройтерс.Агенцията отбелязва, че това е станало в момент, когато гневът в Канада се засилва след откриването нав района на училища, в които някога са се обучавали ученици отна страната.

Demonstrators toppled statues of Queen Victoria and Queen Elizabeth in Winnipeg this afternoon during rallies honouring the children discovered in unmarked graves on the sites of former residential schools over the past month. pic.twitter.com/Zx0aqPGcOW