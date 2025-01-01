Община Сливен съобщи, че започва изграждането на пешеходен светофар на бул. „Георги Данчев“. Съоръжението ще се намира на около 30 метра от кръговото кръстовище на „Розова градина“, в близост до ул. „Мур“.

Целта е да се подобрят условията за пътна безопасност при излизане от кръстовището по булеварда.

Стойността на проекта е 72 000 лв. с ДДС, а срокът за изпълнение – 30 календарни дни. Изпълнител е „Ес Ди Нет Комюникейшънс“ ООД, София.

До края на ноември в града се извършват ремонти на критични участъци, при които обследването е установило необходимост от незабавна намеса.

Община Сливен продължава с дейности, насочени към подобряване на уличната инфраструктура в населените места. Извършени са ремонтно-възстановителни работи с ново асфалтово покритие на две улици в с. Гергевец, два участъка на ул. „Александър Стамболийски“ в с. Кермен, на ул. „3 март“ и ул. „Стара планина“ в с. Самуилово. В с. Самуилово вече е изградено по-широко и модерно футболно игрище, като за неговото изграждане Община Сливен е отпуснала 25 000 лв.