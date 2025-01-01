Работата за осигуряване на репарационен заем за Киев става още по-спешна на фона на предложенията за постигане на мир в Украйна, заяви днес говорител на Европейската комисия в отговор на въпроси, свързани с плановете на САЩ и на ЕС за постигане на край на войната. Това предава кор. на БТА Николай Желязков.

Винаги работим за постигането на решения в ЕС с обща подкрепа, така сме по-силни, особено по ключовите въпроси за сигурността на Европа, добави той. Понякога постигането на единодушие не е възможно, стараем се това да не се превръща в препятствие по такъв важен въпрос, добави той по повод подкрепата на Унгария и на Словакия за мирния план на Вашингтон и отказа на Будапеща и Братислава за осигуряване на средства за Киев от запорираното с европейските санкции руско имущество.

Няма много начини нападателят да плати за нанесените щети, затова представихме възможности за осигуряване на заема за Киев и продължаваме работата на тази основа, посочи говорителят. Той отбеляза, че решение се очаква на декемврийското заседание на Европейския съвет.

Говорителят заяви, че идеите на ЕС за постигане на мир не са "контрапредложение". По неговите думи ЕС има конструктивна роля в предприетите преговори, но засега не може да се съобщят подробности. Остава още много работа, готови сме да свършим нашия дял, обобщи той.