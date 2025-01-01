Капиталът на „Напоителни системи“ ЕАД ще бъде увеличен с близо 27 млн. лв. за възстановяване на помпената станция на язовир „Пясъчник“. Това съобщи министър-председателят Росен Желязков по време на работна среща с Националната асоциация на зърнопроизводителите. Точката предстои да бъде разгледана и гласувана от Министерския съвет още в сряда.

Правителството ще продължи да подкрепя зърнопроизводителите и да работи за устойчиво и конкурентно земеделие. Това гарантираха премиерът и министърът на земеделието и храните Георги Тахов, които представиха предприетите от правителството мерки за подпомагане на сектора, включително напредъка по законодателните промени в областта на земеползването, арендата, водите, опазването на селскостопанското имущество и кооперирането.

Обсъден бе и акцентът върху модернизацията и капитализацията на „Напоителни системи“ ЕАД, увеличаването на средствата по Стратегическия план, осигуряването на достъп до вода от река Дунав, намаляването на административната тежест и подготовката за навременното изплащане на субсидиите към фермерите.

Напредъкът по изготвянето на нови работни групи и концепции в ключови законодателни области също бе представен, включително процедурите за приключване на поземлената реституция, прецизирането на арендните отношения, узаконяването на водни съоръжения и укрепването на контрола върху водните ресурси. Премиерът отбеляза, че правителството полага необходимите усилия за тяхното изработване, като част от исканите промени стоят в процес вече над 20 години.

Дискутирани бяха и механизмите за осигуряване на стабилно финансиране на хидромелиоративната инфраструктура и необходимостта от ясни критерии за браншовите организации в земеделието.