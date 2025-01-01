Строителните работи в историческата църква „Света София“ в Истанбул предизвикаха възмущението на обществото, след като бяха разпространени снимки с тежки камиони и машини във вътрешността на 1500-годишния храм-паметник.

Според учените има опасност от потенциални щети върху обекта, който е част от световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Снимки с високотонажни камиони, кранове и строителни платформи, работещи вътре и извън храма като част от втората фаза на реставрацията, обезпокоиха експертите, които предупреждават, че работата рискува дългосрочни структурни щети, особено защото „Света София“ се намира над множество цистерни и подземни кухини, пише вестник "БирГюн".

Турското министерство на културата и туризма, в отговор на нарастващата критика, съобщи, че превозните средства се използват само след обширни технически оценки и със защитни системи, за да се предотврати увреждането на историческата структура. Според министерството машините в бившата базилика са работили върху многослойна защитна подова система, предназначена да разпределя теглото и да предпазва оригиналната мраморна повърхност. В изявлението се казва, че са извършени тестове за товароносимост, георадарни сканирания и анализи на класа на земята, преди да се определят безопасни маршрути за движение на превозните средства.

Втората фаза на реставрацията се фокусира върху безопасността при земетресения, включително подновяване на оловните покрития по външната страна на главния купол и защита на мозайките и интериорните елементи от атмосферни влияния. През април турският министър на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой обяви началото на „най-голямата и най-цялостна“ реставрация и укрепване на купола на „Света София“, чието преобразуване в джамия през 2020 г. предизвика остра международна критика. Върху купола е издигната временна стоманена конструкция, поддържана от четири вътрешни колони с височина 43,5 метра, като част от реставрацията.

Министерството съобщи, че инсталирането на масивната стоманена система прави използването на тежки машини „неизбежно“, добавяйки, че отработените газове са контролирани със специални филтриращи устройства. Но специалистите предупреждават, че предпазните мерки може да не са достатъчни.

Експертът по археологическа консервация Мюге Кортаноглу написа в X, че използването на тежки машини в обект на световното наследство нарушава принципите на ЮНЕСКО.

„Прекомерното натоварване и вибрациите могат да причинят необратими щети“, написа тя и поясни, че дори минимален риск не бива да се приема за толкова ценна структура като „Света София“.