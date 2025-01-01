Барелефът, посветен на маестро Станислав Ушев, бе официално открит до източния вход на Община Шумен, пред концертната зала "Проф. Венета Вичева".

На церемонията по откриването му тази вечер диригентът и директор на Симфониета – Шумен Славил Димитров лаконично каза: „Само благодаря за времето, в което сме били заедно“, предаде кореспондентът на БТА в Шумен Станимир Савов.

Барелефът на маестро Станислав Ушев ни напомня за неговото дело и талант, които са неразделна част от културната история на Шумен. По тази причина няма как още веднъж да не благодарим на бившия заместник-кмет и общински съветник Живка Тонева за предложението за реализирането на този проект, което направи, както и за решението на общинските съветници да се реализира в последствие - от скулптора Бехчет Данаджъ и арх. Пламен Георгиев, които направиха паметната плоча на Станислав Ушев, каза на церемонията кметът на Шумен проф. Христо Христов.

„Нека този барелеф да не напомня само за делото на маестро Станислав Ушев, но и да напомня на нас, шуменци, за отговорността, която носим за запазването на културната памет на нашия град и за отговорността на институциите, които са длъжни да създават условия за развитието на културата в града и надграждането на това, което са направили нашите предци, един от които неизбежно е маестро Станислав Ушев“, каза още Христов, след което дръпна поставената в бял цвят завеса над барелефа, с което бе официално открит.

Цветя пред него положиха проф. Христов, Славил Димитров, председателят на Общинския съвет в Шумен Ася Аспарухова и граждани.

След откриването на барелефа на Станислав Ушев, в концертната зала „Проф. Венета Вичева“ започна концерт в негова памет „Паметта дирижира времето“, организиран от Община Шумен и Симфониетата в областния град.

Специализираният експертен съвет за изобразителни изкуства към Министерството на културата одобри проекта за поставяне на паметна плоча на маестро Станислав Ушев на източния вход на сградата на Община Шумен. Симфониета Шумен отбеляза 65 години от рождението на диригента Станислав Ушев (1958-2021 г.) с концерт "Бетовен 1+1" на 6 декември 2023 година, а през декември 2022 г. изнесе концерт в памет на дългогодишния си диригент и директор.

Маестро Станислав Ушев е един от най-изявените български диригенти. Завършил е специалност Оперно-симфонично дирижиране в Консерватория "Римски-Корсаков" в Санкт Петербург в класа на проф. Марис Янсонс. От 1985 до 1993 г. е диригент, а през 1993 г. и директор на Плевенската филхармония. От 1996 г. е директор на Държавна филхармония Шумен, а от 2000 до 2010 г. е и главен диригент на Оперно-филхармоничното дружество – Варна. Реализирал е многобройни студийни записи със Симфоничния оркестър на БНР на съвременна и класическа музика. Ушев е отличаван с награди от Съюза на българските композитори в категория "Изпълнителско майсторство – диригенти". Той е носител на наградата "Златна муза 2003" на Руския културен център за записа на Симфония № 3 от Сергей Рахманинов и за високите му постижения в популяризирането на руската музика в България. Бил е гост-диригент в Русия, Италия, Испания, Франция, Турция, Румъния, Гърция, Япония, Южна Корея и Полша. През 2020 г. е отличен с наградата на Шумен за дългогодишния му принос към културния живот на града.

"Станислав Ушев оставя значим отпечатък в българската класическа музика — като диригент, ръководител на оркестри и като човек, който подкрепя младите таланти“, казаха за БТА от Симфониетата в Шумен.