Близо 800 хиляди българи, имащи решения, издадени от ТЕЛК, употребяват обществени заплащания. Оказва се, че за последните близо 5 години броят на издадените ТЕЛК решения е нараснал шесторно.

Според данни на Националната здравноинформационна система през 2021 г. в страната са издадени 64 324 решения за инвалидизация. Само за година те скачат двойно, и през 2022 броят на издадените решения е 133 935.

През 2023 година са издадени 221 540 експертни решения, а през 2024 г. - 243 251 броя.

Увеличават се и броя на издадените експертни решения с пожизнен срок, като през 2023 г. са издадени 83 228 експертни решения, а през 2024 г. броят е нараснал до 92 164.

Всяка година около 50 000 българи получават инсулт

В базата данни, обаче, липсва данни за това колко от издадените над 800 хиляди решения от териториалните експертни лекарски комисии са с процент на инвалидност над 90%, както и колко от решенията са с клауза "с право на чужда помощ", което осигурява на инвалида услугата "Личен асистент".

През годините, в които се води статистика, се променя профилът на издадените решения по градове.

Ако през 2021 г. най-много инвалидни решения са издадени в Стара Загора, Плевен, Сливен, Русе и Силистра, то година по-късно най-много ТЕЛК-решения са издадени в София, Плевен и Враца.

От 2023 г. до днес София и Пловдив са начело на статистиката за брой новоиздадени решения на ТЕЛК.

Най-често ТЕЛК решение се издава заради последици от мозъчен инфаркт или застойна сърдечна недостатъчност. Следващите диагнози, които най-често получават инвалидност, са захарен диабет, параноидна шизофрения, стар инфаркт на миокарда.

Ортопедичните импланти на стави също влизат в категорията заболявания, подлежащи на освидетелстване за ТЕЛК.

Мъжете на възраст от 60 до 79-годишна възраст са с най-много издадени решения, следвани от жените на възраст от 40 до 59-годишна възраст.

Над 10 хиляди жени на възраст от 80 до 99 годишна възраст имат ТЕЛК решение, в същата възрастова група мъжете с процент инвалидност са над 4700 души.

Право на месечна финансова подкрепа имат хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст. Ако увреждането им е от 50 до 70,99 на сто, те получават обезщетение в размер 7 на сто от линията на бедност; ако е от 71 до 90 на сто степен на увреждане - обезщетение в размер 15 на сто от линията на бедност; ако е над 90 на сто степен на увреждане - получават обезщетение в размер 25 на сто от линията на бедност; ако е над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест, получават и обезщетение в размер 30 на сто от линията на бедност; и за увреда над 90 на сто с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност, получават и обезщетение в размер 57 на сто от линията на бедност.